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Social· 2 min citire
Cursă nebună în Sebeș: Un minor a furat o mașină, a condus beat și s-a oprit într-un gard
FOTO: Arhivă
Adolescentul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și a fugit de la locul accidentului
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