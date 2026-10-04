Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Ce se întâmplă cu bagajul de mână și când intră în vigoare
Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul
Noi reguli pentru pasagerii din UE: bagajul de mână și obiectul personal vor avea reguli mai clare. Află când intră în vigoare noile prevederi.
Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de noi drepturi privind bagajele de mână. Noile reguli europene schimbă modul în care sunt prezentate tarifele și stabilesc drepturi comune pentru pasageri. Iată ce trebuie să știe cei care urmează să zboare și când ar urma să se aplice noile prevederi.
Regulile privind bagajele de cabină se schimbă în urma acordului european privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni. Modificările urmăresc să ofere călătorilor mai multă claritate în momentul rezervării biletelor și să reducă situațiile în care costul final al unei călătorii crește din cauza taxelor suplimentare pentru bagaj.
Ce bagaj va putea fi luat gratuit în avion
Noile norme europene prevăd că pasagerii vor avea dreptul la un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac de mici dimensiuni, care trebuie să poată fi introdus sub scaunul din față. Dimensiunea comună stabilită pentru acest obiect este de maximum 40 x 30 x 15 centimetri.
În același timp, acordul european prevede reguli mai clare privind bagajul de mână și transparența tarifelor. Înainte de începerea procesului de rezervare, companiile aeriene trebuie să afișeze tarifele astfel încât pasagerii să poată compara mai ușor ofertele care includ bagajul de mână.
Bagajul de 7 kilograme, inclus în noile prevederi
Una dintre cele mai importante modificări discutate în contextul noilor reguli este posibilitatea ca pasagerii să beneficieze, în anumite condiții, de un bagaj de cabină de până la 7 kilograme, pe lângă obiectul personal.
Este important însă de precizat că noile norme europene nu stabilesc o dimensiune unică pentru toate bagajele de cabină. Companiile aeriene își păstrează libertatea de a stabili anumite condiții și structuri tarifare.
Prin urmare, pasagerii trebuie să verifice în continuare condițiile companiei aeriene cu care călătoresc până la aplicarea efectivă a noilor reguli.
Când intră în vigoare noile reguli pentru bagajele de mână
Noile prevederi privind drepturile pasagerilor nu se aplică imediat. Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru noul cadru legislativ în iulie 2026. După adoptarea și publicarea oficială a actului legislativ, regulile vor începe să se aplice după perioada prevăzută de regulament.
Așadar, pasagerii nu trebuie să presupună că limita sau gratuitatea unui bagaj de cabină se schimbă automat la toate companiile aeriene de la o zi la alta.
Mai multe drepturi pentru pasagerii din Uniunea Europeană
Revizuirea legislației europene nu vizează doar bagajele. Noile reguli aduc modificări și în ceea ce privește zborurile întârziate sau anulate, despăgubirile, rerutarea pasagerilor și informarea acestora. Sunt prevăzute, de asemenea, drepturi suplimentare pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.
O altă modificare importantă este interzicerea situației în care un pasager este împiedicat să folosească zborul de retur doar pentru că nu s-a prezentat la zborul inițial.
Ce trebuie să știe românii care călătoresc cu avionul
Până la aplicarea efectivă a noilor norme, regulile privind dimensiunea și greutatea bagajului de mână rămân dependente de compania aeriană și de tipul biletului cumpărat. Aeroportul Internațional Cluj precizează, de asemenea, că limitele de greutate și dimensiune pot varia în funcție de compania aeriană.
Prin urmare, înainte de plecare este recomandat ca pasagerii să verifice politica actualizată privind bagajele pe site-ul companiei aeriene, chiar dacă noile reguli europene au fost deja aprobate.
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