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Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru persoanele relocate din azilele ilegale din Bihor
Cseke Attila
Guvernul a aprobat joi alocarea a peste 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru finanțarea centrelor rezidențiale și căminelor de bătrâni care găzduiesc cele 409 persoane relocate din azilele ilegale administrate de Viorel Pașca, în județul Bihor.
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