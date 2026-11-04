Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul
Lucrări la blocul din Rahova / Sursa foto - Realitatea PLUS
Șase inculpați, dintre care două societăți comerciale și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse pe 17 octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, București. Deflagrația a provocat moartea a patru persoane, rănirea altor opt și distrugeri importante. Potrivit procurorilor, tragedia ar fi putut fi evitată dacă intervențiile efectuate în urma sesizărilor privind mirosul de gaze ar fi respectat procedurile de siguranță.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a șase inculpați pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.
Printre inculpați se numără operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale din zonă, doi angajați ai acestuia care au intervenit în urma sesizărilor, o societate autorizată pentru verificarea instalațiilor de gaze și doi instalatori angajați ai acesteia.
Anchetatorii susțin că fiecare dintre cei șase inculpați a contribuit, prin nerespectarea unor obligații de siguranță, la menținerea unei situații periculoase care a culminat cu explozia.
Cum s-a produs explozia. O conductă de gaze, perforată în două locuri
Potrivit concluziilor anchetei, totul a început în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, când defecțiuni apărute la cablurile electrice subterane au provocat încălzirea și perforarea, în două puncte, a conductei de gaze care alimenta blocul 32 din cartierul Rahova.
Gazele naturale s-au infiltrat în sol, au pătruns într-un canal termic subteran și au ajuns în subsolul clădirii. Ulterior, acestea s-au propagat prin puțul liftului și prin alte spații tehnice, acumulându-se în special la etajele superioare.
Pe 17 octombrie 2025, la ora 09:08, acumularea de gaze a provocat explozia care a devastat imobilul.
Procurorii au stabilit că deflagrația a pornit dintr-un apartament de la etajul cinci, iar cea mai probabilă sursă de aprindere a fost o scânteie produsă în momentul acționării unui întrerupător electric.
Un element esențial al anchetei îl reprezintă faptul că oprirea alimentării cu gaze a blocului nu a eliminat pericolul. Scurgerea provenea din conducta subterană avariată, aflată înaintea instalației de utilizare a imobilului, astfel că gazele au continuat să se infiltreze în clădire.
Șapte sesizări privind mirosul de gaz, înainte de tragedie
Una dintre cele mai importante concluzii ale procurorilor privește modul în care au fost gestionate avertizările locatarilor.
În intervalul 16 octombrie 2025, ora 07:08 – 17 octombrie 2025, ora 09:08, operatorul de distribuție a primit nu mai puțin de șapte sesizări privind mirosul de gaze la cele două blocuri învecinate.
Cu toate acestea, anchetatorii susțin că intervențiile nu au fost continuate prin mobilizarea echipelor și a echipamentelor necesare identificării exacte a defectului.
Operatorului i se reproșează că nu a asigurat verificarea completă a rețelei de distribuție, a subsolurilor și a infrastructurii subterane, că intervențiile au fost încheiate fără explicații tehnice verificabile și că sesizările repetate nu au fost analizate împreună.
Mai mult, echipele ar fi părăsit zona înainte ca sursa scurgerilor să fie identificată și izolată.
Ce le reproșează procurorii angajaților care au intervenit
Primul agent de intervenție, în vârstă de 54 de ani, a efectuat verificări în dimineața zilei de 16 octombrie, la blocul în care avea să se producă explozia.
Potrivit procurorilor, acesta nu a verificat corespunzător subsolul și rețeaua de distribuție, deși existau indicii privind prezența metanului. În schimb, ar fi luat în calcul și o posibilă sursă de monoxid de carbon, gaz care nu putea explica mirosul semnalat de locatari.
Agentul a dispus oprirea și sigilarea alimentării cu gaze, dar a părăsit locul fără identificarea defectului din conducta subterană.
Cel de-al doilea agent, în vârstă de 31 de ani, a intervenit de două ori la blocul învecinat, inclusiv în noaptea de 16 spre 17 octombrie.
La ultima intervenție, deși mirosul de gaze reapăruse, iar măsurătorile indicau prezența metanului, acesta ar fi apreciat că incidentul nu se confirmă.
Procurorii subliniază că, după plecarea sa, au mai trecut aproximativ șapte ore și jumătate până la explozie, timp în care ar fi putut fi luate măsuri pentru identificarea scurgerii și inclusiv pentru evacuarea locatarilor.
Doi instalatori au detectat gaze, dar nu au anunțat distribuitorul
Ancheta a vizat și activitatea unei firme autorizate pentru verificarea și revizia instalațiilor de gaze.
Pe 16 octombrie, între orele 16:30 și 17:00, doi angajați ai societății, în vârstă de 23 și 26 de ani, au efectuat verificări la blocul 32, în baza unui contract încheiat cu asociația de proprietari.
Deși aparatele au detectat prezența gazelor în clădire, verificările nu ar fi fost extinse către subsol și celelalte zone în care acestea se puteau infiltra.
Anchetatorii arată că instalatorii au atribuit mirosul unor materiale arse și au plecat fără să anunțe operatorul de distribuție și fără să asigure măsurile necesare de aerisire și supraveghere.
Acest lucru s-a întâmplat cu mai mult de 16 ore înainte de producerea exploziei.
Procurorii precizează că instalatorilor nu li se impută faptul că nu au reparat conducta subterană, deoarece această operațiune nu intra în atribuțiile lor, ci faptul că nu au alertat operatorul competent și nu au luat măsurile de protecție impuse de situație.
Patru morți, opt răniți și zeci de locuințe distruse
Explozia din Rahova a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor opt.
Toate cele 54 de apartamente ale scării în care s-a produs deflagrația au devenit inutilizabile. De asemenea, au fost avariate 96 de imobile din vecinătate și 45 de autoturisme.
În dosar, 297 de persoane fizice și juridice s-au constituit părți civile.
Pentru garantarea recuperării prejudiciilor, procurorii au dispus măsuri asigurătorii până la concurența sumelor de 68.095.536 de euro și 6.547.076,94 lei, reprezentând valoarea probabilă actualizată a pagubei.
Anchetatorii au pus efectiv sechestru pe mai multe bunuri, inclusiv asupra imobilului în care se află sediul operatorului de distribuție a gazelor, format dintr-un teren de 15.306 metri pătrați și nouă construcții.
Valoarea estimată a bunurilor sechestrate depășește 68 de milioane de euro.
Operatorul de distribuție a energiei electrice, scos de sub urmărire penală
Deși ancheta a stabilit că defectele cablurilor electrice subterane au provocat perforarea conductei de gaze, procurorii au dispus clasarea cauzei față de operatorul de distribuție a energiei electrice.
Potrivit Parchetului, probele nu au demonstrat încălcarea unei norme tehnice concrete de către acest operator, care să aibă legătură de cauzalitate cu explozia, și nici posibilitatea acestuia de a anticipa rezultatul în condițiile respective.
Peste 200 de persoane audiate. Dosarul ajunge la Judecătoria Sectorului 5
Ancheta a durat un an și 18 zile și a inclus trei expertize de specialitate, verificări ale infrastructurii subterane, percheziții domiciliare și informatice și audierea a peste 200 de persoane.
La cercetări au participat polițiști, experți criminaliști și specialiști ai INSEMEX Petroșani, ai Politehnicii București și ai altor instituții de specialitate.
În prezent, trei dintre inculpații persoane fizice se află sub control judiciar, iar societății autorizate pentru revizia instalațiilor de gaze i-a fost interzisă desfășurarea acestei activități. Procurorii au solicitat menținerea măsurilor preventive.
Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 5 București.
Parchetul precizează că trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, toți inculpații beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
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