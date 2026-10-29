Motorina s-ar putea scumpi de la 1 noiembrie. Cât ar costa un plin fără reducerea accizei
Motorină mai scumpă de la 1 noiembrie
Motorina ar putea ajunge la 11,75 lei/litru fără reducerea accizei. Un plin de 50 de litri ar costa cu aproximativ 42 de lei mai mult.
Șoferii din România ar putea plăti cu aproximativ 42 de lei mai mult pentru un plin de motorină, dacă reducerea temporară a accizei ar expira fără să fie prelungită. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, prețul mediu al motorinei standard ar putea crește de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei pe litru, în condițiile în care celelalte elemente ale pieței ar rămâne neschimbate.
Pentru a evita această majorare, Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au propus prelungirea măsurilor de protecție pentru piața carburanților până la 31 ianuarie 2027. Proiectul trebuie aprobat și publicat înainte de expirarea actualelor măsuri, la 31 octombrie.
Cu cât s-ar putea scumpi motorina de la 1 noiembrie
Potrivit calculelor Ministerului Finanțelor, eliminarea reducerii temporare a accizei ar putea adăuga aproximativ 0,85 lei la prețul fiecărui litru de motorină, TVA inclusă.
La un preț mediu actual de aproximativ 10,90 lei pe litru, motorina ar putea ajunge la circa 11,75 lei pe litru, dacă piața nu ar înregistra alte modificări.
Diferența s-ar reflecta direct în costul alimentării unui autoturism cu rezervor de 50 de litri.
Preț actual estimat: 10,90 lei/litru.
Preț posibil fără reducerea accizei: 11,75 lei/litru.
Cost suplimentar estimat: aproximativ 42 de lei pentru un plin de 50 de litri.
Aceste valori sunt estimări oficiale privind efectul eliminării facilității fiscale, nu prețuri garantate pentru 1 noiembrie. Costul efectiv la pompă va depinde și de evoluția cotațiilor internaționale, de costurile de aprovizionare și de celelalte condiții de piață.
Guvernul vrea să prelungească reducerea accizei la motorină
Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre prin care propun prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.
Măsura ar permite continuarea mecanismului de reducere temporară a accizei la motorina standard, alături de celelalte instrumente de limitare a creșterii prețurilor la carburanți.
Proiectul prevede și menținerea limitării adaosului comercial la benzină și motorină, precum și a mecanismelor de monitorizare a exporturilor și a livrărilor intracomunitare.
Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile urmăresc să reducă presiunea asupra populației și a economiei, într-o perioadă în care prețurile carburanților influențează costurile de transport, distribuție și producție.
La data de 29 octombrie, prelungirea era propusă printr-un proiect care urma să parcurgă procedura de avizare și aprobare. Adoptarea și publicarea hotărârii înainte de 31 octombrie sunt esențiale pentru continuitatea măsurilor.
Cum funcționează reducerea accizei la motorină
Mecanismul temporar a fost instituit prin Legea nr. 162/2026, în contextul creșterii prețurilor la produsele petroliere.
Reducerea accizei la motorina standard poate varia în funcție de evoluția pieței, în limitele stabilite de lege. În a doua jumătate a lunii octombrie, aceasta a fost aplicată la nivelul maxim permis, de 25%.
Reducerea accizei diminuează componenta fiscală inclusă în prețul carburantului. Dacă facilitatea expiră, acciza revine la nivelul integral, ceea ce poate conduce la scumpirea motorinei la pompă.
Nivelul reducerii este reevaluat periodic de Ministerul Finanțelor, în funcție de indicatorii de piață. Astfel, chiar dacă măsurile sunt prelungite, nivelul facilității nu este garantat automat pentru întreaga perioadă.
Transportatorii și firmele ar putea resimți cel mai puternic scumpirea
O eventuală creștere a prețului motorinei ar afecta nu doar șoferii, ci și firmele pentru care combustibilul reprezintă o cheltuială importantă.
Transportatorii de marfă, companiile de logistică, operatorii de transport persoane și agricultorii sunt printre categoriile expuse direct variațiilor prețurilor la carburanți.
În cazul transportului rutier, costurile suplimentare cu motorina pot influența tarifele serviciilor și, indirect, prețurile bunurilor livrate către magazine și consumatori.
Impactul nu este însă identic pentru toate companiile. Acesta depinde de consumul de combustibil, de distanțele parcurse, de contractele comerciale și de posibilitatea transferării costurilor către clienți.
Ce se întâmplă cu prețurile la pompă de la 1 noiembrie
Următoarele zile sunt importante pentru stabilirea regimului fiscal aplicabil carburanților începând cu luna noiembrie.
Dacă proiectul de prelungire este aprobat și publicat în termenul necesar, mecanismul de reducere a accizei ar putea continua până la 31 ianuarie 2027, în condițiile stabilite de autorități.
În lipsa unei prelungiri care să intre în vigoare la timp, expirarea actualelor măsuri ar putea determina revenirea accizei la nivelul integral și ar crea premisele unei majorări a prețului motorinei.
Pentru șoferi, diferența estimată de aproximativ 42 de lei la un rezervor de 50 de litri reprezintă un reper util pentru evaluarea costurilor, dar nu o certitudine privind prețul de la pompă.
Decizia finală a autorităților și evoluția pieței vor stabili dacă motorina se va scumpi de la 1 noiembrie sau dacă măsurile de protecție vor fi menținute.
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