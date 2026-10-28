Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

Cine o deținea cu adevărat și ce dezvăluie documentele despre trecutul ei? O investigație care reconstituie traseul navei, dincolo de nume și pavilioane, semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.
Nava cu trei identități, scufundată în Marea Neagră, ascunde un trecut controversat. Khoryv s-a scufundat pe 23 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, după un atac cu dronă. Un marinar a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți.
Investigația semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, urmărește istoricul navei, construită în Uniunea Sovietică în 1983, care a navigat sub mai multe nume și pavilioane.
Documentele consultate arată că, în 2018, nava a fost menționată într-o investigație jurnalistică ucraineană privind transportul de minereu pe o rută asociată Crimeei ocupate. Potrivit investigației, încărcătura a fost transferată pe o altă navă înainte de a ajunge în portul Kerci.
Cine se află în spatele proprietarului navei și ce alte detalii ies la iveală despre traseul acesteia? Investigația analizează registre maritime și arhive pentru a reconstitui trecutul Khoryv, în condițiile în care identitatea beneficiarului real nu este clarificată public.
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