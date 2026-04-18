Decizie oficială ASF: Procedură simplificată pentru retragerea banilor din Pilonul III

Sursă: Realitatea.net

Schimbare majoră pentru Pilonul III: ASF elimină pragul de 90 de contribuții lunare pentru retragerea banilor. Conform noii Norme 10/2026, participanții la pensiile facultative pot accesa economiile imediat ce împlinesc 60 de ani, indiferent de vechimea în fond, sau în caz de invaliditate. Află cum te avantajează noile reguli administrative.

Revoluție în Pilonul III: Acces mai rapid la banii din pensiile facultative și reguli stricte de identificare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a actualizat recent cadrul legislativ pentru pensiile facultative, vizând o simplificare majoră a modului în care participanții pot intra în posesia fondurilor acumulate. Noua reglementare elimină barierele birocratice care blocau accesul la economii în funcție de vechimea în fond și introduce standarde riguroase pentru verificarea identității beneficiarilor.

Acces liber la fonduri după vârsta de 60 de ani

Cea mai semnificativă schimbare introdusă de ASF este eliminarea definitivă a pragului de 90 de contribuții lunare. Până de curând, un participant trebuia să fi cotizat timp de cel puțin șapte ani și jumătate pentru a fi eligibil pentru plată. Prin noua normă, acest criteriu de durată dispare, accesul la bani fiind condiționat exclusiv de îndeplinirea cerințelor legale de eligibilitate.

În acest nou context, fondurile pot fi retrase fără restricții de timp de către persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, de către cele încadrate în orice grad de invaliditate sau de către moștenitori, în cazul decesului participantului. Această flexibilitate transformă Pilonul III într-un instrument de economisire mult mai agil, adaptat nevoilor imediate ale beneficiarilor.

Standardizarea identificării: Adio, pașaport!

Odată cu relaxarea condițiilor de timp, ASF a înăsprit regulile administrative pentru a preveni erorile sau tentativele de fraudă. Procesul de verificare a documentelor a fost standardizat, eliminându-se opțiunile multiple de identificare. Astfel, cartea de identitate valabilă devine singurul document acceptat pentru procesarea cererilor, pașaportul fiind eliminat de pe lista actelor eligibile.

În situațiile în care reprezentarea se face prin mandatar, procedura a devenit mult mai restrictivă. Atât titularul, cât și împuternicitul trebuie să prezinte simultan acte de identitate valabile, iar mandatarul are obligația de a depune o procură specială autentică. Administratorii de fonduri sunt acum obligați să respingă orice documentație care include acte expirate sau dovezi de identitate care nu se încadrează în noile standarde stricte.

Control total asupra modalităților de plată

Noile reguli oferă beneficiarilor un control extins asupra modului în care își primesc banii. Participanții pot opta între o plată unică sau tranșe periodice, având posibilitatea de a modifica pe parcurs tipul de plată sau valoarea ratelor. De asemenea, aceștia pot solicita oricând schimbarea metodei de încasare — prin transfer bancar sau mandat poștal — sau actualizarea datelor bancare printr-o simplă cerere depusă la administratorul fondului.

Pentru a facilita procesul, documentația poate fi transmisă prin diverse canale: direct la sediul administratorului, prin servicii de curierat sau chiar online, cu condiția utilizării unei semnături electronice calificate. Odată ce dosarul este complet, administratorii au obligația legală de a procesa cererea în maximum cinci zile lucrătoare, asigurând astfel un flux rapid al lichidităților către participanți. Toate aceste modificări subliniază dorința autorității de a transforma Pilonul III într-un sistem mai transparent, unde accesul la propriile economii este garantat de proceduri clare și rapide.