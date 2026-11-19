Publicat 19 nov. 2026, 11:07 Actualizat 19 nov. 2026, 11:08

De ce ni se pare că avem o altă voce atunci când ne ascultăm înregistrat? Deși pentru cei din jur sunăm exact așa, propria voce ne poate surprinde atunci când o auzim dintr-o înregistrare. La „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, aflăm ce rol joacă vibrațiile transmise prin oasele craniului în percepția vocii și de ce creierul nostru este obișnuit cu o versiune diferită a propriului sunet.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre realitatea medicală