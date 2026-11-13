Medicamente importante pentru tratamentele psihiatrice, greu de găsit în farmacii
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Medicii psihiatri avertizează: lipsesc medicamente esențiale pentru pacienții cu afecțiuni psihice și neurologice
Medicii psihiatri din județul Vrancea trag un semnal de alarmă privind disponibilitatea unor medicamente necesare pentru tratarea afecțiunilor psihice și neurologice. Specialiștii susțin că anumite tratamente sunt greu de găsit sau au dispărut temporar din farmacii, situație care îi poate pune în pericol pe pacienții cu boli cronice.
Potrivit medicilor, întreruperea sau modificarea tratamentului fără recomandarea specialistului poate avea consecințe grave, inclusiv reapariția simptomelor și recăderi ale bolii.
Psihiatrii reclamă lipsa unor medicamente utilizate în tratamentele psihiatrice
Medicii din ambulatorii și spitale spun că se confruntă cu dificultăți în asigurarea tratamentelor necesare pacienților. Printre problemele semnalate se numără indisponibilitatea unor medicamente injectabile, folosite inclusiv în cazul persoanelor agitate sau care refuză administrarea tratamentului oral.
Medicul primar psihiatru Marcel Șarpe, președintele Asociației Ambulatoriului de Psihiatrie, afirmă că unele medicamente consacrate lipsesc în prezent de pe piață.
Acesta a menționat, printre exemple, haloperidolul, dar și dificultățile întâmpinate în cazul unor tratamente destinate copiilor diagnosticați cu ADHD.
Specialiștii avertizează că lipsa acestor medicamente poate afecta continuitatea îngrijirii medicale și stabilitatea pacienților care au nevoie de tratament pe termen lung.
Farmaciștii susțin că există stocuri și alternative compensate
Reprezentanții farmaciștilor din Vrancea au însă o perspectivă diferită asupra situației. Aceștia susțin că, în afara unor cazuri punctuale, farmaciile dispun de stocuri suficiente, iar variantele de medicamente compensate sunt disponibile.
Oana Suroianu, farmacist și purtător de cuvânt al Colegiului Farmaciștilor Vrancea, afirmă că nu a constatat o lipsă generalizată a unor medicamente precum haloperidolul sau diazepamul.
Potrivit acesteia, dificultățile ar putea viza anumite produse, inclusiv Rivotril, care se găsește mai greu. Reprezentanta farmaciștilor precizează că, în general, cererea poate fi acoperită, deși există pacienți care caută un anumit produs și nu îl găsesc.
Lipsa tratamentelor poate afecta pacienții cu boli cronice
Diferența dintre semnalele transmise de medicii psihiatri și explicațiile farmaciștilor evidențiază dificultățile legate de disponibilitatea anumitor medicamente pe piață.
Pentru pacienții cu afecțiuni psihice și neurologice, continuitatea tratamentului este deosebit de importantă. Lipsa medicamentului prescris poate complica gestionarea bolii și poate impune reevaluarea schemei terapeutice de către medicul specialist.
În acest context, accesul constant la medicamentele necesare rămâne o preocupare importantă atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienții care depind de aceste tratamente.
Pacienții nu ar trebui să întrerupă sau să modifice tratamentul din proprie inițiativă, ci să discute cu medicul curant atunci când medicamentul prescris nu este disponibil.
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