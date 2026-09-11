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Sanatate· 1 min citire
Cauza îmbolnăvirii a 58 de turiști la un hotel din Saturn a fost stabilită
FOTO: Pixabay.com
Bacterii găsite în ciulamaua de pui și piureul de cartofi
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