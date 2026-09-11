Sanatate· 1 min citire

Cauza îmbolnăvirii a 58 de turiști la un hotel din Saturn a fost stabilită

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 15:12

Bacterii găsite în ciulamaua de pui și piureul de cartofi

Inspectorii sanitari au finalizat ancheta în cazul celor 58 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul unui hotel din Saturn. Testele au arătat prezența bacteriilor asociate contaminării alimentare în ciulamaua de pui și în piureul de cartofi.

Amenzi și măsuri impuse

Unul dintre angajați a fost depistat cu stafilococ auriu. Operatorul economic a fost amendat cu 6.000 de lei, iar autoritățile au impus triaj epidemiologic zilnic al personalului, respectarea strictă a regulilor de igienă și verificarea condițiilor de depozitare a alimentelor.

Incidentul a avut loc pe 1 septembrie, când autoritățile din Constanța au activat Planul Roșu de Intervenție.

Din totalul de 58 de persoane asistate medical (47 adulți și 11 minori), șase au fost transportate la spital. Hotelul a mai primit amenzi substanțiale și de la ANSVSA și Protecția Consumatorilor, care a dispus și închiderea temporară a blocului alimentar.

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