Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE

Votul pentru Guvernul Veștea, în plenul reunit al Parlamentului, ar putea fi amânat. Potrivit unor surse politice, PSD ia în calcul amânarea procedurii, după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce nu va vota noul Executiv.
Surse politice afirmă că social-democrații analizează dacă amână plenul programat pentru ora 21.30 și asta pentru că Guvernul Veștea ar mai avea nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru învestirea noului cabinet.
Conform procedurii, decizia de amânare trebuie votată în Biroul Permanent Reunit întrucât a fost deja dat un vot pe actualul calendar.
”Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea”
Vă reamintim că George Simion a anunțat luni că parlamentarii AUR nu vor susține cabinetul Veștea și a subliniat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul partidului pentru negocieri.
„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.
Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a spus președintele AUR.
”Sunt un om al dialogului și al consensului”
La scrut timp, Adrian Veștea a anunțat pe pagina sa de Facebook că se va întâlni cu președintele AUR, deoarece ”sunt un om al dialogului și al consensului”.
”Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.
Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a transmis Adrian Veștea.