Tensiuni în UE: Ungaria spune „nu” pactului de migrație. România, pusă în fața unor decizii importante

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 10:28

Ungaria a anunțat că nu va pune în aplicare pactul Uniunii Europene privind migrația, recent intrat în vigoare, susținând că acesta nu rezolvă problema migrației ilegale, ci o transformă într-un mecanism instituționalizat.

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