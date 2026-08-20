Sorin Grindeanu, atac la Pîslaru înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Legea salarizării lipsește cu desăvârșire”

Sorin Grindeanu critică lipsa unui proiect public al legii salarizării, cu numai câteva ore înaintea întâlnirii programate la Palatul Cotroceni și cu zece zile înainte de închiderea PNRR. El susține că angajații, sindicatele și partidele nu cunosc modificările pregătite și nici calculele care ar putea influența veniturile din mai multe sisteme-cheie. În aceste condiții, spune Grindeanu, nu poate fi obținut un acord politic real.

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