Ilie Bolojan cere Parlamentului să susțină Guvernul Mureșan: „Altfel alegem din nou criza”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 15:12

Ilie Bolojan a susținut miercuri, în plenul Parlamentului, Guvernul propus de Siegfried Mureșan și a afirmat că acesta reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanguvernul Mureșan