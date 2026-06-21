PSD a decis, intră la guvernare. Lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul Veștea-SURSE

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:22

PSD a decis să intre la guvernare în cabinetul Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că în ședința de duminică ar fi fost definitivată lista de miniștri cu care formațiunea ar urma să intre în viitorul guvern.

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