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Nicușor Dan convoacă consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier: calendarul discuțiilor cu partidele

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 10:06
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial programul consultărilor de marți, 23 iunie 2026, cu partidele și formațiunile politice din Parlament, discuțiile urmând să înceapă la ora 13:00.

Consultările vor debuta cu Partidul Social Democrat, programat la ora 13:00, urmat de Alianța pentru Unirea Românilor la 13:30. La ora 14:00 sunt așteptați reprezentanții Partidului Național Liberal, iar la 14:30 delegația USR.

Ulterior, președintele va avea discuții cu UDMR, cu grupul minorităților naționale și cu celelalte formațiuni politice reprezentate în Parlament.

Întâlnirile au loc în contextul în care șeful statului caută o nouă propunere de premier, după ce Guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului, ceea ce a blocat procesul de învestire a executivului.

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