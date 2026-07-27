Advertising
Politica· 2 min citire
Miruță, la plajă în timp ce NATO este în alertă
Radu Miruță la plajă
Publicat27 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Românii sunt speriați de un posibil război, ministrul Apărării stă în vacanță
Citește și
- 12:25Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan
- 11:24Sorin Grindeanu, înaintea sesiunii extraordinare: „PSD nu va spune «da» automat”. Ce proiecte susțin social-democrații
- 11:02Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”
- 10:31Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News