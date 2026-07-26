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Ilie Bolojan, reacție după a treia dronă căzută în România în trei zile: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 12:14

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj după al treilea incident cu o dronă căzută în România în trei zile consecutive. Oficialul a mulțumit militarilor români și aliați și a condamnat încălcarea spațiului aerian.

Mesajul lui Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj public după cel de-al treilea incident petrecut în decurs de trei zile consecutive, în care o dronă a ajuns pe teritoriul României. Șeful Executivului a evidențiat intervenția rapidă a Forțelor Aeriene Române și a aliaților din NATO, subliniind că apărarea spațiului aerian național rămâne o prioritate.

„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim.

Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni.

Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă.

Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani.”, a zis Ilie Bolojan.

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