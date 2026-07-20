Politica· 1 min citire

Liderii fostei coaliții, chemați din nou de președinte la Palatul Cotroceni mâine. PNL pune noi condiții -SURSE

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat20 iul. 2026, 10:08
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace, marți, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor din fosta coaliție la o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului Guvern, potrivit surselor Realitatea PLUS. Consultările au loc pe fondul blocajului politic prelungit și al presiunilor pentru instalarea cât mai rapidă a unui Executiv cu drepturi depline.

Blocaj total în negocieri, PNL pune noi condiții

Potrivit surselor menționate anterior, PNL își menține poziția și este dispus să voteze doar un Guvern format din PNL, USR și UDMR. În același timp, PSD a anunțat că nu va susține un Executiv din care nu face parte, ceea ce menține blocajul în negocieri.

Tensiunile au crescut și după ce lideri liberali l-au acuzat pe șeful statului că ar favoriza PSD în discuțiile privind formarea noii majorități parlamentare.

SURSE: Șansele ca un nou Guvern să fie învestit în perioada următoare rămân reduse

În acest context, consultările de la Palatul Cotroceni sunt considerate decisive pentru deblocarea negocierilor, deși mai multe surse politice susțin că șansele ca România să aibă un nou Guvern învestit în perioada imediat următoare rămân reduse. Există inclusiv estimări potrivit cărora formarea unui Executiv cu puteri depline ar putea fi amânată până în toamnă.

Între timp, Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din istoria recentă a României, iar fiecare zi petrecută la conducerea Guvernului în această calitate prelungește acest record.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor dannegocieripartide

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Politica

Rareș Bogdan:”Bolojan duce PNL într-o zonă progresistă, de stânga”

Rareș Bogdan:”Bolojan duce PNL într-o zonă progresistă, de stânga”

Lider PSD, despre criza politică: ”Depășește disputa dintre partide. Scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale”
Lider PSD, despre criza politică: ”Depășește disputa dintre partide. Scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale”
Platforma Conservatoare din PNL, lansată oficial: criticile aduse conducerii și direcției partidului
Platforma Conservatoare din PNL, lansată oficial: criticile aduse conducerii și direcției partidului
Cristina Butură (AUR): „Când medicii și asistentele ies în stradă, nu ei trebuie întrebați de ce protestează. Explicații trebuie să dea cei care au condus România și au avut responsabilitatea sistemului de sănătate”
Cristina Butură (AUR): „Când medicii și asistentele ies în stradă, nu ei trebuie întrebați de ce protestează. Explicații trebuie să dea cei care au condus România și au avut responsabilitatea sistemului de sănătate”
Niculina Stelea (AUR): „În contextul dezastrului de la ANCPI, Parlamentul să prelungească urgent regimul tranzitoriu privind cota redusă de TVA”
Niculina Stelea (AUR): „În contextul dezastrului de la ANCPI, Parlamentul să prelungească urgent regimul tranzitoriu privind cota redusă de TVA”

Mai multe știri din Politica

Mai Multe