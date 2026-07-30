Revolut colaborează cu OpenAI pentru a oferi ChatGPT Go clienţilor săi

Publicat 30 iul. 2026, 14:43 Sursă realitatea.net

Compania fintech globală Revolut a anunţat, joi, un parteneriat cu OpenAI pentru a le oferi clienţilor cu cont personal acces la ChatGPT Go.

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