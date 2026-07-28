Advertising
Politica· 1 min citire
Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că Bruxellesul urmărește să ia puterea din mâna patrioților și să accelereze federalizarea Uniunii Europene. Invitat în studioul emisiunii Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, Dan Dungaciu a spus că România trebuie să își apere identitatea națioală și să nu mai fie, citez, „slugi în negocierile cu Uniunea Europeană”.
Citește și
- 15:01Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”
- 14:53Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget
- 14:42Oana Țoiu, avertisment pentru Rusia: „România nu acceptă asta”
- 13:56George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News