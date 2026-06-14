Advertising
Politica· 1 min citire
Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?
Adrian Vește, președintele Consiliului Județean Brașov
Publicat14 iun. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net
Adrian Veștea, unul dintre prim-vicepreședinții PNL și un veteran al partidului, a fost ministru al Dezvoltării și actualmente președinte al CJ Brașov.
Citește și
- 12:30Adrian Veștea, prima reacție ca premier desemnat: „Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României”
- 12:06Tabăra Bolojan pregătește un atac-surpriză la adresa lui Nicușor Dan, prin intermediul CCR - SURSE
- 11:11Mihai Fifor, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „PSD cere clarificări și anunță consultări interne”
- 11:08Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News