Economie· 1 min citire

O nouă creștere a prețului carburanților. Motorina costă 10,23 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că urmează noi majorări

Majorări prețuri carburanți

Majorări prețuri carburanți

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 10:35
Actualizat29 iul. 2026, 10:37
Sursărealitatea.net

Prețul motorinei standard a depășit pragul de 10 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea urca până la 12 lei dacă tendința actuală se menține. Creșterea va însemna costuri mai mari pentru șoferi și transportatori, cu efecte și asupra prețurilor alimentelor și ale celorlalte produse de consum, conform Realitatea PLUS.

Un litru de motorină standard costă în prezent 10 lei și 23 de bani, în timp ce benzina standard a ajuns la 9 lei și 27 de bani pe litru. În aceste condiții, șoferii plătesc din nou mai mult pentru un plin de carburant.

Specialiștii spun că actualele valori nu reprezintă neapărat punctul maxim al scumpirilor.

Dacă motorina va ajunge la 12 lei pe litru, transportatorii și șoferii obișnuiți vor suporta cheltuieli suplimentare, iar tot mai mulți români ar putea renunța să folosească zilnic mașina și ar putea căuta alternative mai ieftine.

Efectele nu se vor opri însă la pompă. Scumpirea transportului de mărfuri ar urma să se reflecte în prețurile alimentelor și ale altor produse de zi cu zi.

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