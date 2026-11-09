Anca Alexandrescu, atac la adresa lui Ilie Bolojan și Ludovic Orban: „Ăsta este polul modernizării?”
Anca Alexandrescu (foto: Bogdan Chircan)
Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS, a lansat duminică seara, 8 noiembrie 2026, o serie de critici la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, și a fostului premier Ludovic Orban, în contextul discuțiilor despre formarea unui așa-numit „pol al modernizării”. În intervenția sa din debutul emisiunii pe care o moderează, jurnalista a făcut referire și la Nicușor Dan, George Simion, vorbind despre anularea alegerilor din 2024 și protestul anunțat pentru 14 noiembrie.
În emisiunea pe care o moderează, Anca Alexandrescu a ironizat ideea formării unui „pol al modernizării” în jurul lui Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării asocierea acestuia cu Ludovic Orban.
Jurnalista a amintit de perioada pandemiei, de restricțiile impuse populației și de controversa provocată de imaginile în care Ludovic Orban apărea fumând și consumând alcool în biroul său de la Palatul Victoria, alături de mai mulți membri ai Executivului.
Deci Bolojan face un pol al modernizării. Cu cine credeți? Cu Ludovic Orban. Cu Ludovic Orban, ăla care ne-a închis în casă în pandemie, care a dat un tun de miliarde în pandemie, aduceți-vă aminte, cu ăla care ni l-a băgat pe gât pe Nicușor Dan și acum s-a dezis de el.
Faceți-vă aminte noi, în pandemie, când stăteam ca proștii închiși în casă, cu mască, cum stătea Orban la el în birou, cu țigara în gură și cu whisky-ul pe masă, cu Madame Turcan și cu toți ceilalți? Cu ăsta vrea Bolojan să facă polul modernizării,
a declarat jurnalista.
Anca Alexandrescu l-a criticat pe Orban și pentru trecutul său politic, amintind de sloganul „Cine nu sare ia condamnare!” și de declarațiile acestuia din perioada în care îl susținea pe Klaus Iohannis. Totodată, jurnalista a susținut și că Ludovic Orban nu ar avea experiență profesională relevantă, afirmând că acesta ar fi fost angajat la avocatul Doru Trăilă, pe care l-a asociat cu dosarele privind presupusa implicare a generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.
Alexandrescu a mai afirmat că se așteaptă ca proiectul politic nou-anunțat să atragă și USR de partea sa și a remarcat că inițiativa a fost aprobată în unanimitate în ședința Biroului Politic Național a liberalilor de duminică seara.
Dar cel mai important este că omul n-a muncit o zi în viața lui. Nicăieri. Sigur, a fost angajat la domnul Doru Trăilă. Ăla care optimiza dosare împreună cu Coldea și cu Dumbravă -Dumnezeu să-l odihnească! Ăsta este polul modernizării. Bănesc că o să facă și cu USR-ul. Și înțeleg că ăștia la PNL au aprobat în unanimitate. În seara asta (8 noiembrie - n.r.), da? E tare de tot ce se întâmplă,
a spus Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu pune sub semnul întrebării demersurile lui Nicușor Dan privind formarea opiniilor alegătorilor
În intervenția sa, moderatoarea emisiunii de la Realitatea PLUS a comentat și participarea președintelui Nicușor Dan vineri, 6 noiembrie, la o reuniune dedicată curților constituționale, unde acesta a abordat tema modului în care cetățenii își formează opiniile.
Ea a făcut referire la faptul că președintele nu a prezentat până în acel moment un raport privind anularea alegerilor din 2024 și a susținut că declarațiile acestuia trebuie privite în contextul evoluțiilor politice din România și Europa. Jurnalista a criticat ideea potrivit căreia nu ar mai fi suficientă verificarea modului în care sunt numărate voturile, ci ar trebui urmărit și modul în care alegătorii își formează opiniile.
Aceasta a susținut că eventualele reguli privind campaniile electorale trebuie aplicate tuturor formațiunilor politice și a făcut referire la campania „Echilibru și verticalitate”, despre care a afirmat că ar fi fost realizată de firma Kensington Communication pentru PNL și asociată ulterior cu Călin Georgescu.
De asemenea, ea a acuzat PSD că ar fi contribuit la direcționarea unor voturi către George Simion, pentru ca acesta să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale împotriva lui Marcel Ciolacu. În acest context, Alexandrescu a pus în discuție faptul că persoane pe care le consideră implicate în respectivele strategii electorale nu ar fi fost trase la răspundere, în timp ce Călin Georgescu se află în centrul unor proceduri judiciare.
Am văzut că s-au întâmplat niște lucruri, adică vineri. Am văzut că domnul Nicușor Dan... Nu, adică eu nu cred în coincidențe, ca să fie foarte clar. Faptul că n-a prezentat până acum niciun raport despre lovitura de stat, despre anularea alegerilor din 2024, are legătură cu ceea ce se întâmplă și în Europa, și cu ceea ce se întâmplă acum în România.
Eu v-am spus, voi nu vreți să ascultați, unii dintre voi, că oamenii inteligenți au înțeles ce se întâmplă și cum sunt prostiți și păcăliți cu lozinci și așteptări nerealiste.
Faptul că Nicușor Dan s-a dus la reuniunea aceea cu curțile constituționale, cu madame Simina Tănăsescu, care ne explica nouă cu anularea alegerilor, și acolo Nicușor Dan a lansat un concept foarte interesant la România...
A scris Bogdan Tiberiu Iacob despre asta. Faptul că ne spune nouă că acum nu mai este suficient doar să urmărim cum se numără voturile, ci că acum trebuie să urmărim și cum își formează oamenii opinia. Cum? Cum adică trebuie să urmărim cum își formează unii opinia?
Sigur, într-adevăr, trebuie să existe niște reguli foarte stricte, pentru că, după cum vedeți, ăia care au manipulat campania electorală din 2024, adică, mai precis, ăia de la PNL, firma Kensington Communication, care a făcut acea campanie «Echilibru și verticalitate» și au pus-o pe seama lui Călin Georgescu, chipurile, ca să-l bage pe Ciucă în turul al doilea, și ăia de la PSD, care au dat voturi la George Simion ca să intre Simion în turul al doilea cu Ciolacu, sunt bine mersi, n-au nicio treabă. În schimb, Călin Georgescu este în pușcărie. Pentru ce?
Mi-am adus aminte că a zis Simion, în 2023, la Gâdea, că are apucături legionare. Acum, dintr-odată, Simion îl iubește pe Călin Georgescu. Nu mai poate, nu mai poate. Eu sunt gata să-l cred că este îndrăgostit de Călin Georgescu, dar nu știu de ce, totuși, i-a mințit pe români,
a arătat moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".
Un alt subiect abordat de jurnalistă în debutul ediției de duminică seara a "Culiselor Statului Paralel" a fost relația dintre liderul AUR, George Simion, și Călin Georgescu. În acest context, Anca Alexandrescu a criticat discursul lui George Simion privind organizarea de alegeri anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care l-a catalogat drept un „joc de glezne”.
Păi cine să-l suspende, domnule? Dacă domnul Simion are atâta putere, să meargă la USR și la Bolojan și să-l suspende pe Nicușor Dan. De ce nu o face?
s-a întrebat retoric jurnalista.
Protestul din 14 noiembrie și vizita Ursulei von der Leyen la București
Anca Alexandrescu a abordat și protestul anunțat pentru data de 14 noiembrie, afirmând că există informații potrivit cărora Primăria nu ar urma să autorizeze manifestația. Jurnalista a respins, astfel, ideea că ea ar fi responsabilă pentru această situație, după ce ar fi fost acuzată că i-ar fi dat primarului Ciprian Ciucu ideea de a nu autoriza protestul.
„V-am spus foarte clar de 10 zile, cred că toți spun lucrurile acestea, că nu o să li se dea autorizație,
a afirmat Anca Alexandrescu.
Totodată, aceasta a comentat vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, punând sub semnul întrebării momentul ales pentru această deplasare.
Faptul că mâine vine la București Ursula von der Leyen. Ce naiba caută Ursula von der Leyen la București? Acum! Nu vi se pare că se precipită niște lucruri?,
a mai spus jurnalista.
Ea a susținut că, în contextul evoluțiilor politice din Europa, actualele forțe aflate la putere încearcă să-și păstreze pozițiile și să limiteze ascensiunea partidelor suveraniste.
Anca Alexandrescu avertizează asupra escaladării discursului extremist și a amenințărilor
Un alt subiect important din cadrul editorialului jurnalistei a vizat escaladarea discursului extremist și a amenințărilor la adresa persoanelor publice. Astfel, referindu-se la tragedia petrecută sâmbătă, 7 noiembrie, la Cracovia, jurnalista a afirmat că este tot mai îngrijorată de manifestările extremiste și de efectele pe care le pot avea instigările la ură și violență.
Nu vi se pare că se precipită niște lucruri? În timp ce în Europa lucrurile sunt date peste cap și încearcă să se păstreze la putere, să nu vină suveraniștii peste ei, încep să răstoarne lucrurile. Ați văzut în Polonia, ați văzut în Serbia acum. Și la București, ăștia încearcă să țină capacul pe oală. Dar...
Este foarte clar că băieții ăștia se organizează pentru următoarele alegeri. Nu, nu vor fi anticipate, v-am spus că Simeon vă păcălește și cu anticipatele, și cu suspendarea lui Nicușor Dan, mai ales după declarația de vină a lui Nicușor Dan. Am văzut iarăși un val de oameni care spun să-l suspende. Păi cine să-l suspende, domnul? Dacă domnul Simeon are atâta putere să meargă la USR și la Bolojan și să-l suspende pe Nicușor Dan, de ce nu o face? De ce nu o face?
Pentru că tot e o vrăjeală, un joc de glezne. L-am văzut pe Simeon că a plecat să își ia lumină de la Marea Lago. Vorbim în partea a doua despre asta. Marele suveranist care umblă numai prin țări străine. Nu spuneau ei că trebuie aici, în țară, trebuie să rezolve? Acum văd că este un circ inadmisibil pe tema protestului din 14 noiembrie și pe tragedia familiei Georgescu, până la urmă. Băieții ăștia de la București...
Vă păcălesc cu zâmbetul pe buze. Mă refer la cei de la putere, ca să fie foarte clar. Am văzut tragedia de ieri de la Cracovia. Mă îngrijorează tot mai tare aceste apucături extremiste. O să arăt eu în seara aceasta cine era acest personaj, că deja au început să spună unii că era un ultranaționalist. Nu, o să vă arăt eu postările acestui ultranaționalist, cu steagul curcubeu și cu alte postări satanice și alte lucruri de genul acesta.
Dar și de o parte, și de alta, vă tot spun că aceste manifestări extremiste, aceste amenințări, aceste comportamente duse la extrem, jigniri, blesteme și alte chestii de genul ăsta...
Lucruri care sunt în urma instigărilor de la anumiți lideri politici. Și la noi, cel care instigă la ură și la violență împotriva unor persoane și împotriva unei televiziuni este George Simeon. Pentru că George Simeon constant instigă la ură împotriva mea și împotriva Realitatea Plus.
Dincolo de faptul că pune etichete misogine și se comportă ca un extremist, pentru că un om echilibrat și normal, un om care vrea să fie președinte al tuturor oamenilor, nu poate să se comporte așa. Nu există așa ceva. Deci toate aceste manifestări extremiste...
Duc la un moment dat la astfel de comportamente. Și o să vă arăt în seara asta și câteva mesaje de pe pagina mea. Puține, că n-am timp să stau să le decupez pe toate, că sunt mii de mesaje în care sunt amenințată că aș merita topoare în cap, că îmi urează să plec în vacanță cu mâinile pe piept, la cimitir, și multe alte lucruri de genul acesta. De ce? Pentru că sunt alimentate de George Simeon. Ca să fie foarte clar. Asta este situația în care ne aflăm astăzi.
a arătat jurnalista.
O posibilă platformă politică pentru 2030? Ce spune jurnalista
În finalul intervenției sale, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a susținut că Ilie Bolojan ar încerca să-și construiască o platformă politică pentru anul 2030.
De asemenea, Anca Alexandrescu a făcut referire și la Laura Codruța Kovesi, care și-a încheiat mandatul la Bruxelles, și despre care a spus că ar putea fi luată în considerare pentru un viitor rol în politica românească.
Mai mult, ea a criticat și actuala opoziție, făcând referire la George Simion, despre care a spus că nu răspunde așteptărilor unei părți a alegătorilor care și-au pus speranțele în el.
Opoziția, aia în care foarte multă lume și-a pus speranțe - aici mă refer strict la George Simeon - (...) face joc de glezne și-și face propriile jocuri și interese.
În acest context, o să discutăm în această seară, în prima parte a emisiunii, despre ceea ce se întâmplă în PNL și despre cum arată lucrurile astăzi și perspectivele. Pentru că, sigur, unele partide poate că nu mai merită să mai ajungă vreodată la guvernare, dar democrația înseamnă pluripartitism. Ar trebui să se facă, să se cearnă, să se facă o curățenie, să vină noi fețe, să vină oameni noi, altceva.
Și, sigur, într-o competiție democratică, nu să stabilească Nicușor Dan și cu gașca lui de la Bruxelles cum să ne formăm noi opiniile, să se facă curățenie și oamenii să poată vota în continuare fără să li se fure votul,.
a mai spus Anca Alexandrescu.
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