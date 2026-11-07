România, alături de Polonia după atacul armat din Cracovia. Mesajul transmis de premierul Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia. România este pregătită să ofere sprijin autorităților poloneze.
Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez după atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în orașul Cracovia. Șeful Guvernului și-a exprimat compasiunea față de victimele tragediei și familiile acestora, transmițând condoleanțe și un mesaj de susținere premierului polonez, Donald Tusk.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Luca Niculescu a condamnat violențele și a subliniat solidaritatea României cu Polonia în urma incidentului grav.
Premierul a transmis că gândurile sale se îndreaptă către persoanele care și-au pierdut viața, familiile și apropiații acestora, dar și către toți cei afectați de atac. Totodată, a adresat condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat putere celor care trec prin aceste momente dificile.
România, pregătită să sprijine autoritățile poloneze
Reacția premierului nu a fost singurul mesaj de solidaritate venit de la București. Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis că România este pregătită să acorde sprijin autorităților poloneze, dacă va exista o solicitare în acest sens.
Oficialul român a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire persoanelor rănite. De asemenea, și-a exprimat solidaritatea cu polițiștii și salvatorii polonezi care au intervenit la locul tragediei.
Marian Neacșu a subliniat că protejarea vieții presupune vigilență, cooperare și intervenție fermă din partea instituțiilor responsabile de siguranța publică.
La rândul său, ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a transmis un mesaj de compasiune și a anunțat că echipa consulară a României se află în contact cu autoritățile poloneze.
Acesta a exprimat condoleanțe familiilor victimelor și a transmis urări de recuperare rapidă persoanelor rănite. Mesajul său a reafirmat sprijinul României pentru Polonia în urma atacului.
Atac armat în centrul orașului Cracovia. Mai multe persoane au fost ucise și rănite
Atacul armat a avut loc sâmbătă după-amiază, în zona Pieței Centrale din Cracovia, unul dintre cele mai cunoscute locuri ale orașului polonez.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile poloneze și preluate de presa internațională, un bărbat a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă. Primele bilanțuri au indicat cel puțin cinci persoane decedate și peste zece răniți, printre care și doi polițiști.
Suspectul a fost oprit de forțele de ordine, împușcat și transportat ulterior la spital sub supravegherea poliției. Autoritățile au precizat că acesta se află în custodia polițiștilor și că nu există indicii privind implicarea altor atacatori.
Anchetatorii polonezi continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și motivele care au stat la baza atacului.
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că este informat permanent cu privire la evoluția situației, în timp ce instituțiile responsabile continuă investigațiile.
Mesajele transmise de oficialii români arată solidaritatea Bucureștiului cu Polonia într-un moment dificil și disponibilitatea instituțiilor române de a coopera cu autoritățile poloneze, dacă situația o va impune.