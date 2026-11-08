RO-ALERT în județul Tulcea! Drone detectate lângă Insula Șerpilor

Publicat 8 nov. 2026, 16:15 Sursă realitatea.net

Alertă RO-ALERT în județul Tulcea după detectarea unor ținte aeriene lângă Insula Șerpilor. Avioane F-18 și elicoptere spaniole au fost mobilizate.

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