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Economie· 1 min citire
Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist
Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist
Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist
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