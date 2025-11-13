Economie· 1 min citire

Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist

Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist

Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 13 nov. 2025, 19:35

Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist

Prețurile la pompă cresc aproape zilnic, iar șoferii simt imediat impactul: un plin costă cu 20 de lei mai mult, dacă aleg motorina obișnuită, iar varianta premium poate ajunge la 8,60 lei/litru în anumite stații.

Prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru. Specialiștii avertizează asupra unui scenariu pesimist

Creșterea accelerată a prețurilor este legată de afacerea Lukoil, iar specialiștii avertizează că, în cazul în care statul nu preia controlul companiei la timp sau producția este perturbată, motorina ar putea depăși 9 lei, chiar să se apropie de 10 lei pe litru.

„Există un risc real ca prețurile să continue să urce dacă apar probleme în aprovizionarea de la Lukoil. Contextul de piață este foarte tensionat”, a explicat Claudiu Cazacu, analist pe piețe financiare.

Potrivit Eugenia Gușilov, expert în energie, piața reacționează la incertitudinea legată de un furnizor care deține aproximativ 20% din cota de piață din România. „Această nesiguranță se reflectă direct în prețurile carburanților și în nervozitatea pieței”, a precizat ea.

În ultimele săptămâni, motorina s-a scumpit cu 40 de bani pe litru, iar perspectivele pentru următoarea perioadă rămân îngrijorătoare, mai ales pentru țările din regiune dependente de producția Lukoil.

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