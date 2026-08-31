Advertising
Economie· 2 min citire
PNRR, de la promisiuni la eșec. Unde s-au dus banii?
Publicat31 aug. 2026, 18:27
Actualizat31 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS
Prezentat drept planul care urma să transforme România și să salveze economia după pandemie, astăzi, după cinci ani, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se încheie cu miliarde de euro pierdute și cu numeroase jaloane neîndeplinite. În 2021, Klaus Iohannis anunța triumfal că România are la dispoziție zeci de miliarde de euro pentru dezvoltare. Florin Cîțu și miniștrii USR vorbeau și ei despre investiții fără precedent și despre șansa de modernizare a țării. În realitate, România nu a excelat pe planurile investițiilor, iar din cele aproape 29 de miliarde de euro alocate inițial, am accesat mai puțin de jumătate.
Citește și
- 10:22Angajații ANAF vor primi bonusuri în funcție de performanță din 2027
- 09:11Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie
- 08:39Când va fi gata o autostradă importantă pentru românii care merg în Grecia
- 08:37Prețul gazelor în Europa a atins maximul ultimilor patru ani, iar apropierea iernii pune presiune și mai mare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News