Deficitul bugetar a scăzut cu 37% în primele șapte luni din 2026. Anunțul Ministerului Finanțelor

Publicat 31 aug. 2026, 09:21 Sursă Realitatea.net

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat, după primele șapte luni ale anului 2026, cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor.

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