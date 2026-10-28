Covasna: nouă urși recoltați din 86. Prefectul vrea ca întreaga cotă să fie îndeplinită până în decembrie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 14:37

În județul Covasna au fost împușcați până acum nouă dintre cei 86 de urși alocați prin cota de prevenție. Prefectul Raduly Istvan speră ca și ceilalți să fie recoltați până la sfârșitul anului, deși a rămas puțin timp la dispoziție.

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