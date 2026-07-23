Daniel Udrescu: Cine controlează viitorul aurului României? Cazul Certej ridică întrebări legitime. Bolojan, fondurile, Blackrock, Rothschild este doar un fir

Vânzarea proiectului minier Certej către compania canadiană Varvara Development Group Ltd. marchează o nouă etapă într-una dintre cele mai controversate investiții miniere din România. Tranzacția nu înseamnă doar schimbarea unui investitor, ci readuce în discuție o întrebare esențială, cine va controla pe termen lung resursele strategice ale României.
Proiectul aparținea societății Deva Gold S.A., controlată în proporție de peste 80% de Eldorado Gold, restul participației fiind deținut de compania de stat Minvest Deva. În decembrie 2025, Eldorado Gold a anunțat vânzarea participației către Varvara Development Group.
În paralel însă, situația juridică a licenței a devenit extrem de complicată. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Minier a confirmat că licența de exploatare nr. 435/1999 a expirat la 24 ianuarie 2025 și nu a fost prelungită. Ulterior, Deva Gold a deschis acțiuni în instanță pentru obligarea autorităților să aprobe prelungirea, iar litigiile au continuat și în 2026.
Din punct de vedere investițional, cazul este interesant și prin structura sa corporativă. Varvara Development Group este o companie listată la Bursa din Toronto, iar acționariatul ei este format din investitori instituționali și fonduri de investiții. La rândul lor, mari administratori globali de active, precum BlackRock, deține participații în companii miniere listate sau în fondurile care investesc în acestea. De asemenea, entități financiare asociate istoric familiei Rothschild administrează sau investesc în numeroase vehicule financiare internaționale.
Totuși, existența unor participații indirecte prin fonduri sau administratori de active nu înseamnă automat control direct asupra proiectului Certej, iar afirmațiile privind controlul direct al BlackRock sau al familiei Rothschild asupra licenței nu sunt susținute de dovezi publice. Doar că 140 de fonduri nu dau majoritatea individual, dar împreună controlează 70%.
În acest context, întrebarea legitimă nu este cine cumpără acțiunile unei companii listate, ci dacă statul român gestionează transparent concesionarea unor resurse strategice și dacă toate procedurile privind licențele, protecția mediului și interesul public sunt respectate.
În cazul Certej, litigiile privind licența, schimbarea investitorului și dezbaterea publică demonstrează că subiectul este departe de a fi închis. România are nevoie de claritate juridică, transparență și informarea corectă a cetățenilor atunci când sunt în joc resurse naturale cu o valoare economică și strategică semnificativă. Cu Bolojan la butoane, Soros si NGO, Blackrock si Rothschild, speculațiile de interese străine ce valoare au?
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor