Sfârșitul unui model controversat în salubritatea din Sectorul 1: robinetul banilor publici s-a închis pentru Romprest

Discuția despre salubritatea din Sectorul 1 din București revine în prim-plan odată cu tranziția către un nou operator. În centrul dezbaterii se află diferențele semnificative de costuri dintre vechiul operator Romprest și noul prestator Blue Planet.
Diferențe majore de tarife: de la costuri ridicate la reduceri semnificative
Datele prezentate public de către Iulian Hatmanu, viceprimar al sectorului 1, arată diferențe consistente între vechile tarife și cele actuale:
Măturat mecanic carosabil: 2,09 lei vs. 6,35 lei/100 mp
Măturat manual și aspirat: 2,14 lei vs. 11,11 lei/100 mp
Stropit carosabil: 0,61 lei vs. 3,01 lei/100 mp
Spălat carosabil și trotuare: 8,54 lei vs. 32,67 lei/100 mp
Răzuit rigolă: 69,70 lei vs. 141,06 lei/100 mp
Aceste diferențe demonstrează că vechiul contract a fost semnificativ supraevaluat.
”Cum să nu fie deranjați?
Ani la rând, Sectorul 1 a fost prins într-un contract scump, rigid și depășit. Când autoritatea a cerut respectarea legii, a contractului și servicii reale pentru cetățeni, răspunsul a fost același: presiune, blocaje, procese și sfidare. Asta nu înseamnă parteneriat. Înseamnă încercarea de a ține captiv un sector întreg.
Vechea companie știe foarte bine că un asemenea contract nu mai prinde. Nu cu tarifele, atitudinea și disprețul față de lege, de Consiliul Local și de oameni.
De la 1 iulie, Sectorul 1 intră într-o nouă etapă mai ieftină cu 72,5 milioane de lei pe an. O etapă în care salubritatea trebuie făcută la preț corect, cu reguli clare, cu control real și cu respect pentru cetățeni.
Romprest pleacă nu pentru că a fost nedreptățită, ci pur și simplu pentru că i s-a terminat contractul. De acum Sectorul 1 nu mai este bancomatul nimănui!” a scris viceprimarul Iulian Hatmanu într-un mesaj publicat pe Facebook.
O dispută veche: contract, control și conflict instituțional
Pe fondul acestor cifre, conflictul dintre administrația locală și vechiul operator este descris ca o dispută structurală: un contract pe termen lung, rigid, greu de modificat, în contextul în care Primăria a încercat să impună schimbări de control și transparență.
În declarațiile sale publice, Iulian Hatmanu a susținut că vechiul model contractual a generat blocaje, litigii și tensiuni instituționale.
Noi acuzații și dezvăluiri în spațiul public
În acest context, postul de televiziune Realitatea PLUS a prezentat în mai multe investigații jurnalistice că în jurul companiei Romprest există practici și rețele de influență, prezentând anchete, mărturii și acuzații privind contractele și modul de operare al companiei.
Tot în spațiul public au apărut și informații și investigații privind nereguli în derularea contractelor și relația dintre operator și instituțiile statului.
Noua etapă: costuri mai mici și promisiunea de eficiență
Autoritățile locale afirmă că noul contract de salubritate ar aduce economii de aproximativ 72,5 milioane lei pe an, pe fondul reducerii tarifelor și al schimbării mecanismelor de control.
Mesajul transmis de administrație este că serviciile de salubritate trebuie să devină mai transparente, mai ieftine și mai ușor de monitorizat.
Schimbarea operatorului de salubritate din Sectorul 1 este mai mult decât o simplă ajustare administrativă: este o confruntare între două modele de gestionare a serviciilor publice. Unul bazat pe contracte istorice și costuri ridicate, celălalt pe reducerea tarifelor și control sporit.