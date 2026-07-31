Risc uriaș pentru pensiile românilor dacă suntem retrogradați

Publicat 31 iul. 2026, 13:32 Sursă realitatea.net

Pericol uriaș pentru banii pensionarilor! Experții internaționali anunță azi dacă vor retrograda România, iar analiștii financiar spun că cel mai negru scenariu analizat este acela în care țara noastră nu va mai putea plăti pensii și salarii. Asta pentru că accesul la finanțare ar fi tăiat, iar statul s-ar putea confrunta cu blocaje.

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