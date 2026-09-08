Aprovizionarea globală cu motorină, sub presiune. Rezervele scad și problemele ar putea continua până în 2027

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 19:23

Piața globală a motorinei intră într-o perioadă tot mai dificilă, pe fondul scăderii stocurilor și al problemelor care afectează rafinăriile și transporturile de produse petroliere.

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