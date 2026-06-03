Tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl în centrul municipiului Piatra-Neamț a fost arestat preventiv

Judecătorii Tribunalului Neamț au dispus, marți seară, arestarea preventivă a tânărului de 22 de ani acuzat că și-a înjunghiat mortal tatăl în centrul municipiului Piatra-Neamț.

Acesta este cercetat pentru omor calificat în contextul violenței în familie, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Tragedia s-a produs luni seara. Victima, un bărbat în vârstă de 50 de ani, era polițist examinator în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPIV) Neamț.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, conflictul ar fi izbucnit spontan, în timp ce cei doi se aflau pe bulevardul Mihail Eminescu din municipiu. În urma agresiunii, la fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bărbatului, fiind declarat decesul.

Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.

În același timp, reprezentanții IPJ Neamț au atras atenția asupra informațiilor și imaginilor distribuite în mediul online după producerea incidentului, precizând că o parte dintre acestea nu reflectă realitatea și pot afecta desfășurarea anchetei.

„Transformarea unei drame umane într-un spectacol public, prin distribuirea de imagini șocante și afirmații neverificate, nu servește interesului public și poate genera suferințe suplimentare”, au transmis reprezentanții instituției.

În semn de respect față de colegul decedat, activitatea SPCRPIV Neamț va fi suspendată joi, ziua în care va avea loc ceremonia de înmormântare.