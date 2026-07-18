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Trump amenință Canada cu noi tarife din cauza incendiilor de vegetație

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:58

Președintele SUA Donald Trump a amenințat, într-o postare pe Truth Social, că va majora taxele vamale pentru bunurile produse în Canada, ca o modalitate de a obține despăgubiri pentru faptul că fumul provocat de incendiile de pădure din țara vecină ajunge în metropolele americane.

„Considerăm Canada responsabilă pentru faptul că nu-și întrețin cum trebuie pădurile și că Statele Unite sunt invadate de aer stricat, poluat și nesănătos”, a scris Donald Trump.

El a spus că va vorbi cu premierul canadian Mark Carney pe acest subiect.

„Asta este neglijență intenționată care devine un eveniment anual, ce costă SUA miliarde de dolari, iar costul poluării trebuie să fie adăugat în mod necesar taxelor vamale pe care Canada pe plătește acum”, a conchis Trump.

Fumul din Canada a ajuns până la Washington

Peste 800 de incendii de pădure fac ravagii în toată Canada, iar alertele privind calitatea aerului se extind acum spre sud, în mai multe state ale SUA, învăluite de fumul generat de arderea vegetației.

Un strat dens de fum a acoperit orizontul de la Detroit și Toronto până la New York și în toată regiunea New England, declanșând alerte privind calitatea „periculoasă” a aerului în mare parte a regiunii.

Multe evenimente în aer liber au fost anulate, iar autoritățile au îndemnat populația să rămână în interior, subliniind consecințele periculoase pentru sănătate ale inhalării fumului.

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