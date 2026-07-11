SURSE. Alexandru Nazare, varianta lui Nicușor Dan de premier

Publicat 11 iul. 2026, 13:38 Sursă Realitatea.Net

Președintele pare să-și fi luat rolul în serios, pentru că pare să nu își mai ia liber de la muncă nici măcar în weekend. Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că președintele are un nou preferat pentru poziția de premier: Alexandru Nazare.

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