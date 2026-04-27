România, pe lista „aliaților model” ai SUA în NATO! Țara noastră, apreciată de administrația Trump pentru sprijinul în conflictul din Iran

România este considerată unul dintre „aliații model” din cadrul NATO, fiind apreciată de administrația americană pentru sprijinul acordat Statele Unite ale Americii în contextul conflictului din Iran.

Potrivit unei analize publicate de POLITICO și citate din surse din NATO și din administrația Trump, Casa Albă ar fi realizat o evaluare internă a statelor aliate, împărțindu-le informal în categorii de tip „prietenoase” și „mai puțin cooperante”.

În acest context, România se regăsește printre puținele state NATO incluse în grupul considerat „model”. Președintele american Donald Trump analizează în prezent modul în care vor fi tratate statele aliate care nu au sprijinit suficient poziția Washingtonului în dosarul iranian, existând discuții privind posibile consecințe pentru aceste țări.

Sursele citate afirmă că această abordare reflectă intenția administrației americane de a-și consolida relația cu partenerii considerați loiali, în timp ce exercită presiuni asupra celor percepuți ca mai puțin cooperanți în cadrul alianței.

Este cel mai recent semn că președintele Trump intenționează să își îndeplinească amenințările împotriva aliaților care nu respectă dorințele sale.

Și este un alt punct de presiune asupra Alianței din ce în ce mai zdrențuite, care a fost afectată de atacurile lui Trump, de la presiunea sa de a anexa Groenlanda, până la avertismentul său privind o retragere completă a SUA din pact.