Cod galben de ploi și vijelii joi, 11 iunie. Zonele lovite de grindină și furtuni, până sâmbătă

Sursă: realitatea.net

ANM anunță că joi este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 12:00 și 23:00. Avertizarea vizează regiunile Crișana, Maramureș, local Transilvania și Banat, precum și cea mai mare parte a zonelor montane, potrivit Realitatea PLUS.

În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, pe alocuri, grindină.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

„De asemenea, trebuie să menționăm că manifestări de instabilitate atmosferică, însă pe arii mai restrânse, vor fi posibile și în restul teritoriului, iar din a doua parte a nopții de joi spre vineri, aria ploilor se va extinde în vestul și în sud-vestul țării. De altfel, și pe parcursul zilei de mâine, dar și sâmbătă, gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat în majoritatea regiunilor, urmând ca meteorologii să actualizeze aceste mesaje în funcție de evoluția sistemelor noroase”, a declarat meteorologul ANM de serviciu Oana Păduraru.