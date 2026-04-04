Robert Turcescu pune punctul pe "i": "Tot ce a spus Călin Georgescu s-a adeverit" VIDEO

Călin Georgescu a avut dreptate în urmă cu un an, când a vorbit despre criza combustibililor și scumpirile fără precedent la alimente

Sunt declarațiile făcute de jurnalistul Robert Turcescu pe pagina sa de socializare. Potrivit acestuia, lucrurile se întâmplă acum așa cum a menționat președintele interzis în programul său "Apă, hrană, energie".

„De unde a știut Călin Georgescu să vorbească la acel moment despre crizele, dar exact despre crizele pe care iată, un an și jumătate mai târziu le trăim? Criza aceasta energetică, extraordinară în momentul de față și la vremea respectivă în campanie, dacă vă mai aduceți aminte, nu vorbea nimeni despre ea.

Hrană, prețul extraordinar al alimentelor... apă. Apă, hrană, energie. De unde a știut Georgescu, mă? Toate lucrurile despre care a vorbit și în campanie și așa, se întâmplă sub ochii noștri. Este incredibil.

La vremea respectivă, insistența pe aceste teme putea să pară unora „în afara subiectelor importante”, cu ghilimelele de rigoare, în campanie. Numai că, iată, azi la ora la care discutăm, sunt cele mai importante subiecte de pe agenda mondială, nu numai națională”, a transmis Turcescu, în mesajul postat în social media.