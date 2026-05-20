De la „pace rapidă” la „nu e grabă”. Donald Trump își schimbă discursul despre Iran
Donald Trump a transmis un nou mesaj privind tensiunile dintre Statele Unite și Iran, afirmând că nu există o urgență pentru încheierea unui acord de pace, la doar o zi după ce susținea că situația poate fi rezolvată rapid.
Liderul american a declarat că Washingtonul analizează mai multe opțiuni și a făcut referire inclusiv la situația din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică pentru transportul global de petrol.
În același timp, Trump a reiterat că armata americană este pregătită pentru o intervenție de amploare dacă negocierile nu avansează în direcția dorită de administrația de la Washington.
Președintele american a afirmat că Iranul ar fi interesat de un acord și a insistat că un eventual progres diplomatic ar putea avea efecte inclusiv asupra pieței energetice.
Totodată, liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că o decizie privind eventuale acțiuni militare ar putea fi luată în următoarele zile.
Între timp, Garda Revoluționară iraniană a avertizat că un nou atac american ar putea extinde conflictul dincolo de regiune, alimentând și mai mult tensiunile dintre cele două state.
