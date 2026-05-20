Patronul unei publicații online, reținut pentru șantaj. Ar fi cerut 25.000 de lei pentru a nu publica articole defăimătoare

Patronul unei publicații online a fost reținut de polițiști pentru șantaj și urmează să fie dus miercuri la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru audieri.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul este administratorul site-ului tabloidvip.ro și este acuzat că ar fi încercat să obțină bani de la un om de afaceri în schimbul nepublicării unor articole compromițătoare.

Anchetatorii susțin că acesta i-ar fi cerut afaceristului suma de 25.000 de lei pentru a nu publica în mediul online materiale considerate defăimătoare. Omul de afaceri ar fi sesizat autoritățile, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au organizat un flagrant.

Bărbatul a fost prins marți, în fața unui restaurant din Capitală, în momentul în care ar fi primit banii. Ulterior, el a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru continuarea audierilor și dispunerea măsurilor legale.

Surse judiciare mai precizează că bărbatul este recidivist. Acesta ar avea o condamnare de cinci ani primită în Belgia pentru furt, uzurpare de calități oficiale și constituire de grup infracțional organizat. O parte din pedeapsă a fost executată în străinătate, iar ulterior a fost transferat într-un penitenciar din România pentru executarea restului de condamnare.