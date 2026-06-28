Război în Orientul Mijlociu. SUA și Iran s-au atacat din nou

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 09:58

Statele Unite au lansat duminică noi atacuri asupra unor obiective militare din Iran, după ce au acuzat Teheranul că a încălcat armistițiul prin atacarea unei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

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