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Incendiu puternic într-un bloc din Sfântu Gheorghe. Două apartamente au fost afectate, iar 15 persoane se aflau în interior

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 20:43
SursăRealitatea.Net

Momente de panică, luni seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, după izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la ultimul etaj. Flăcările au afectat două locuințe, iar 15 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din clădire, în timp ce pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru limitarea și stingerea focului.

Incendiul a izbucnit la etajul patru al unui bloc

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna, incendiul a fost semnalat la un apartament aflat la etajul al patrulea al unui bloc din Sfântu Gheorghe.

La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că focul se manifesta la locuința respectivă, fiind mobilizate de urgență patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Două apartamente au fost afectate

Primele verificări au arătat că în apartamentul în care a izbucnit incendiul nu se afla nicio persoană în momentul producerii evenimentului.

Flăcările s-au extins și au provocat pagube la două locuințe din imobil, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului către restul blocului.

15 persoane au părăsit blocul

Pentru siguranța locatarilor, echipele de intervenție au evacuat opt persoane din imobil, în timp ce alte șapte au reușit să iasă singure din clădire înainte ca situația să se agraveze.

Din informațiile disponibile până în acest moment, nu au fost anunțate victime.

Reprezentanții ISU Covasna au transmis că incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului și pentru înlăturarea efectelor produse de incendiu.

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