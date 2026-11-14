Pieton lovit de mașină pe o trecere din Sfântu Gheorghe

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 10:31

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar. Accidentul s-a produs joi seară, pe strada Grigore Bălan din Sfântu Gheorghe.

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