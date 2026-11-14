Pieton lovit de mașină pe o trecere din Sfântu Gheorghe

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar. Accidentul s-a produs joi seară, pe strada Grigore Bălan din Sfântu Gheorghe.
„La data de 12 noiembrie 2026, în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Grigore Bălan.
Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 36 de ani, angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar conducătorul auto a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Covasna.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.