Temperaturile s-au prăbușit în toată țara. Cât țin ploile / Prognoza ANM

După ziua de vineri, când în sudul României s-au înregistrat până la 28 de grade Celsius, temperaturile vor coborî sub zero în noaptea de duminică spre luni, iar ploile se vor opri temporar pentru aproximativ 48 de ore.
Sâmbătă, maximele termice nu vor depăși 10-12 grade în sudul țării și vor ajunge la circa 5 grade în jumătatea nordică. Meteorologul Oana Păduraru, de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), anunță că în noaptea următoare, în depresiunile din țară, temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius.
Ploile vor continua sâmbătă până spre orele serii, cu o intensitate mult mai redusă față de precipitațiile din cursul nopții. Acestea se vor manifesta în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.
În estul Munteniei sunt așteptate cantități de precipitații de peste 15 litri pe metrul pătrat. În această zonă este în vigoare un cod galben emis de ANM.
La munte, precipitațiile vor continua în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, sub formă de lapoviță și ninsoare. Fenomenele se vor manifesta la altitudini din ce în ce mai joase, începând chiar de la 1.200 de metri.
Precipitațiile vor părăsi treptat teritoriul României. Meteorologii estimează o perioadă de maxim 48 de ore fără precipitații.