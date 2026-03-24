Piaţa auto din România a înregistrat în februarie cel mai puternic declin de pe continent

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în februarie o scădere anuală de 23,4%, arată date de specialitate publicate marți.

În plus, cota de piaţă a producătorului român de automobile s-a redus de la 4,9 procente la 3,7%. În a doua lună a anului au fost înmatriculate pe continent aproximativ 36.400 de autoturisme Dacia, comparativ cu circa 47.500 de unităţi în perioada similară din 2025.

Datele publicate marți de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile arată că în România piaţa auto a înregistrat în februarie cel mai puternic declin de pe continent. Este o scădere de aproximativ 24%, în condiţiile în care au fost înmatriculate aproape 9.000 de autoturisme, comparativ cu circa 12.000 în perioada similară a anului trecut.