Vremea luni, 26 octombrie: prognoza meteo în România
Prognoza meteo ANM
Prognoza meteo pentru luni, 26 octombrie 2026: unde plouă în România, ce temperaturi sunt anunțate și cum va fi vremea în București.
Vremea se schimbă în mai multe regiuni ale țării luni, 26 octombrie 2026. Temperaturile vor scădea în vestul, nordul și centrul României, în timp ce sudul și sud-estul vor beneficia de valori termice mai ridicate. Meteorologii anunță ploi locale în jumătatea nordică a țării, iar la munte sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius. Dimineața, ceața va afecta local sudul și estul țării, iar în unele zone poate fi însoțită de burniță.
Prognoza meteo pentru România. Unde sunt așteptate ploi
În cursul zilei de luni, cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari șanse de precipitații vor fi în jumătatea nordică, unde sunt prognozate ploi locale.
Vremea va deveni mai rece în special în regiunile vestice, nordice și centrale. În schimb, în sud și sud-est, temperaturile se vor menține la valori mai ridicate pentru această perioadă a lunii octombrie.
La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile pot fi înlocuite temporar de lapoviță și ninsoare. Pe creste, vântul va avea intensificări, cu rafale care pot ajunge la 60–70 km/h.
În sudul Banatului și vestul Olteniei sunt, de asemenea, posibile intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de aproximativ 35–45 km/h.
Ce temperaturi se înregistrează luni, 26 octombrie
Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. În Transilvania, maximele vor coborî până la aproximativ 9 grade Celsius, în timp ce în Muntenia și Dobrogea pot ajunge la 20 de grade.
Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral.
Ceața va fi prezentă local în regiunile sudice și estice, mai ales în primele ore ale dimineții. Izolat, vizibilitatea redusă va fi asociată cu burniță.
Vremea în București, luni, 26 octombrie 2026
În Capitală, ziua va începe cu nori joși și ceață, după care cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante.
Potrivit prognozei citate în articolul-sursă, temperatura maximă va ajunge la 18–19 grade Celsius, iar minima nocturnă se va situa între 5 și 7 grade.
Astfel, bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi relativ blânde pentru finalul lunii octombrie, însă ceața din primele ore poate îngreuna deplasările.
Cum va evolua vremea în următoarele zile
Finalul lunii octombrie aduce o răcire treptată în anumite regiuni ale țării, în special în vest, nord și centru. Precipitațiile vor continua să fie un factor important în evoluția vremii, iar la munte sunt posibile noi episoade de lapoviță și ninsoare.
În sud-est, temperaturile se vor menține temporar mai ridicate, însă condițiile meteorologice pot deveni mai instabile în zilele următoare.
Meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor ANM, în special pentru zonele montane și regiunile în care ceața sau intensificările vântului pot afecta circulația.
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