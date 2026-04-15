Moțiunea de cenzură prinde contur: peste 120 de semnături confirmate pentru demiterea lui Ilie Bolojan

Senatorul Ninel Peia, liderul senatorilor grupului parlamentar „Pace - Întâi România”, a declarat la Realitatea Plus că sunt confirmate deja peste 120 de semnături pentru moțiunea de cenzură în vederea demiterii premierului Ilie Bolojan.

„Nu sunt încă, fizic, dar ele sunt confirmate, dar nu fizic. Da, nu fizic, până luni le vom avea. Luni, la ora 17:00, voi fi în fața Sălii Brătianu, cu măsuța și tabelul de semnături, și sper ca mulți parlamentari de la PSD să semneze această moțiune, pentru că mi se pare suspect ca PSD-ul doar să ridice sprijinul politic domnului Bolojan.

Ce înseamnă asta? Îi ridică sprijinul politic domnului Bolojan, rămâne în continuare prim-ministru, fără niciun fel de probleme, și PSD-ul va merge la groapa de gunoi a istoriei. Moțiunea de cenzură este intitulată "Progresismul ucide România".

Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor. Și bineînțeles că am punctat în 10 părți tot ce nu a făcut bine guvernul Bolojan, programul SAFE, că este de fapt camuflajul sărăciei, sub masca siguranței, mineritul și energia sau cum a stins Bolojan lumina.

Ca să ne vândă întuneric verde, sau acordul Mercosur, sau cu condamnarea la moarte a pământului românesc și a agricultorilor români, gazele din Marea Neagră sau cum stăm pe o pungă de aur și plătim facturi parcă sunt de plumb, ar mai fi dezindustrializarea forțată, România de la uzina Europei la depozitul de resturi al altora, sau prețul energiei în România, România este o țară bogată cu cetățeni jefuiți la secundă, un alt punct foarte important pe care l-am punctat în moțiune este asasinatul fiscal, sau cum au ucis Ilie Bolojan visul românesc al micului antreprenor, la punctul 8 avem subminarea capitalului românesc străin în propria țară și sclav la noi acasă, și dictatul de la Bruxelles versus Constituția României.

Suveranitatea tranzacționată pe bile albe de domnul Ilie Bolojan și, bineînțeles, inflația și sărăcirea programată. Jecmănirea la raft și moartea puterii de cumpărare a tuturor românilor. Este foarte clar că în timp ce domnul Ilie Bolojan ne prezintă rapoarte sterile despre creșteri economice și stabilitate macrofiscală, românii trăiesc un adevărat coșmar la fiecare vizită la magazin.

Domnul Ilie Bolojan a transformat mersul la piață, de exemplu, într-un sport extrem și plata facturilor într-o dramă națională.

Sub mandatul domnului Ilie Bolojan, inflația nu a fost un accident economic. Este o taxă mascată pe sărăcie, pe care o folosește cinic pentru a umfla veniturile la buget, de exemplu, din TVA.

Și îi mai spun domnului Ilie Bolojan că este complicele tăcut al cartelurilor mafiote care au pus stăpânire pe România.”, a declarat Ninel Peia la Realitatea Plus.