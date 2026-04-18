Moarte suspectă la o biserică din Pitești. O femeie a fost găsită decedată într-o anexă

Descoperire tragică vineri seară în Pitești: o femeie a fost găsită decedată în anexa unei biserici din municipiu. Primele date din ancheta polițiștilor din Argeș indică ipoteza unei sinucideri. Criminaliștii sunt la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs nefericitul incident.

Liniștea unui lăcaș de cult a fost tulburată de un incident tragic, după ce autoritățile au fost alertate prin serviciul de urgență cu privire la prezența unei persoane decedate într-o incintă secundară a unității religioase.

Intervenția autorităților și primele constatări

Imediat după primirea sesizării, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești s-au deplasat la fața locului pentru a verifica informația. Din păcate, suspiciunile s-au confirmat în momentul în care echipele de intervenție au pătruns în anexa bisericii respective. Alături de forțele de ordine a ajuns și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva victima, fiind nevoiți să declare oficial decesul.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, persoana găsită moartă este o femeie în vârstă de 47 de ani, originară din localitatea Călinești. Identitatea acesteia a fost stabilită la scurt timp după sosirea anchetatorilor, însă circumstanțele exacte care au dus la acest final nefericit rămân, pentru moment, sub semnul întrebării.

Ancheta a fost preluată de Biroul Investigații Criminale

Având în vedere natura incidentului, dosarul a fost preluat de către specialiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești. Aceștia au demarat procedurile standard în astfel de cazuri, deschizând un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Această încadrare juridică este una procedurală, fiind obligatorie până la clarificarea tuturor detaliilor tehnice și medicale.

Anchetatorii au securizat zona și au început ridicarea de probe din anexa unde a fost descoperit trupul neînsuflețit, încercând să reconstituie ultimele ore din viața femeii. De asemenea, polițiștii caută martori sau eventuale înregistrări video care ar putea oferi indicii despre modul în care victima a ajuns în incinta lăcașului de cult și despre persoanele cu care aceasta ar fi intrat în contact înainte de deces.

Autopsia va clarifica circumstanțele decesului

Următorul pas crucial în cadrul anchetei este efectuarea autopsiei medico-legale. Reprezentanții IPJ Argeș au precizat că a fost dispusă transportarea trupului la Serviciul de Medicină Legală, unde medicii vor stabili cu exactitate cauza morții. Rezultatele necropsiei vor fi determinante pentru a stabili dacă este vorba despre o cauză naturală, un accident sau un gest extrem.

Până la finalizarea cercetărilor de teren și primirea raportului medico-legal, autoritățile rămân rezervate în a oferi o ipoteză definitivă. Polițiștii continuă să verifice toate pistele posibile pentru a stabili ansamblul împrejurărilor în care a survenit decesul femeii de 47 de ani, încercând să aducă răspunsuri familiei îndoliate.